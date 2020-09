L’orso M49 è stato catturato in Trentino dopo due mesi di fuga verso la libertà

L’orso M49 è stato catturato. Era stato protagonista di due fughe in un anno dal recinto del Casteller. A renderlo noto è il Corpo forestale del Trentino precisando che l’operazione è stata portata a termine nella zona del Lagorai, dove l’animale si trovava nell’ultimo periodo, mediante una trappola a tubo già utilizzata in passato per lo stesso esemplare.

La sua fuga per la libertà è finita di nuovo. I suoi tentativi di fuggire sono andati di nuovo in fumo. Di recente M49 era anche riuscito a togliersi il radiocollare girando indisturbato per i suoi boschi ma oggi è stato di nuovo catturato.

“L’atto estremo di una ignobile persecuzione dell’animale simbolo della biodiversità, della libertà e della natura. Un orso che non si è mai reso colpevole di nessun atto di aggressione verso gli umani ma che è diventato suo malgrado elemento di gioco politico. Ci rivolgeremo anche all’Unione Europea ma chiediamo da subito un fortissimo ed immediato intervento del Ministro dell’Ambiente Costa. Ci chiediamo anche ci sono prove dell’identificazione dell’animale?” ha detto l’Enpa alla notizia della cattura dell’orso M49. “E’ ormai irrinunciabile e non più rimandabile la mano dello Stato sul prezioso patrimonio di fauna del nostro Paese. Questa deriva non può restare impunita. La Provincia Autonoma di Trento non deve più esercitare nessuna competenza sui grandi carnivori. Continueremo a batterci sempre per restituire M49 alla sua vita. Non solo la Natura ma l’opinione pubblica di questo Paese ha diritto a delle risposte.”

Non è dello stesso avviso Coldiretti, secondo cui la cattura dell’orso

“fa tirare un sospiro di sollievo a chi vive la montagna e si sente indifeso di fronte ai pericoli di un esemplare del quale è stata scientificamente accertata l’aggressività, responsabile da solo del 30% dei danni provocati dagli orsi presenti in Trentino.

Poche settimane fa era stato scoperto che lìorso, durante la sua ultima prigionia, non era stato rinchiuso in un recinto ma in un’angustia gabbia, dov’è rimasto per ben tre mesi.

L’orso M49 era stato catturato oltre un anno fa, in seguito a un ordine della Provincia Autonoma di Trento. Poche ore dopo era fuggito dalla sua gabbia poche ore dopo, ha vagato per mesi tra le montagne ma ad aprile è stato di nuovo catturato. Successivamente, a luglio, è riuscito di nuovo a fuggire ma la sua corsa verso la libertà è finita di nuovo.

Una cattura che lascia con l’amaro in bocca.

Fonti di riferimento: Corpo forestale del Trentino

