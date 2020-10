Guardiano dello zoo sbranato da otto orsi bruni davanti ai turisti che filmano la scena

Orrore in Cina: il guardiano dello Shanghai Wild Animal Park è stato sbranato da un gruppo di otto orsi bruni davanti agli occhi increduli di un gruppo di turisti, che hanno anche filmato in parte la scena.

Un video che non vi mostreremo per la crudezza delle immagini. Il guardiano è stato fatto a pezzi dagli orsi, come confermano anche i gestori dello zoo cinese che temporaneamente ha chiuso la struttura, mentre le autorità hanno aperto un’indagine. Secondo una prima ricostruzione, il guardiano stava pulendo l’area dove sono detenuti gli animali selvatici.

Lo Shanghai Wild Animal Park è, infatti, un’enorme struttura che ospita più di 100mila animali appartenenti a più di 200 specie.

Episodi come questo sono sempre più all’ordine del giorno e denunciano ancora una volta, il risvolto della detenzione. Animali che non vivono in natura, che diventano automi e che sviluppano comportamenti violenti. Nel 2017, un uomo è stato morso da un orso in un parco faunistico in Cina dopo aver ignorato gli avvisi e abbassato il finestrino dell’auto per nutrire l’orso.

“Siamo estremamente rattristati per una simile tragedia, esprimiamo profonde condoglianze al defunto e solidarietà alla famiglia, scusandoci anche per il disagio che è stato causato ai turisti”, dicono dallo zoo.

L’incidente allo Shanghai Wildlife Park è avvenuto sabato scorso. Il video condiviso sui social media, mostra un gruppo di turisti che urla mentre assiste alla scena da un autobus.

Adesso lo zoo promette maggiore tutela per i propri lavoratori e maggiore sicurezza…

Fonte: BBC/Shanghai Wild Animal Park

