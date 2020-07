Catturata orsa con tre cuccioli: se il Dna confermerà che è Gaia, potrebbe essere la fine per lei e i suoi piccoli

Non c’è pace per la fauna selvatica in Trentino. Un’altra orsa che si pensa sia JJ4 (ribattezzata Gaia) è stata catturata, radiocollarata e rilasciata assieme ai suoi cuccioli. Adesso è libera, ma si aspettano gli esiti del Dna: se dovesse essere davvero lei, sarebbe la fine.

Ricorderete JJ4, l’orsa accusata di aver aggredito due persone sul monte Peller lo scorso 22 giugno. Vicenda dai contorni molto strani. Il racconto di un uomo di 59 anni e del figlio 28enne non aveva convinto fino in fondo. La loro versione era stata che stavano perlustrando la zona, quando a un certo punto si sarebbero trovati a tu per tu con un orso che li avrebbe aggrediti. Per poi scoprire che i due erano a 1500 metri e che l’orso in questione era una mamma pronta a difendere comprensibilmente i propri cuccioli. Su di lei era stata emanata un’ordinanza per l’abbattimento, a cui poi avevano fatto ricorso le associazioni animaliste e perfino il ministro Sergio Costa, che su Gaia, ieri ha detto:

“Un’altra orsa, che si pensa sia Gaia, è stata identificata e messo il radiocollare. Ora è libera e si stanno attendendo gli esiti degli esami genetici. Ha 3 cuccioli e quindi la cattura o, ancora peggio, l’uccisione condannerebbe anche i piccoli. Quindi visto che la sua colpa è solo quella di aver difeso i suoi figli rispetto a un’eventuale minaccia, come qualsiasi mamma farebbe, lasciamola libera”.

Papillon Libero L'orso Papillon non ha colpe. Per giorni ha scavato con gli artigli nel calcestruzzo per fuggire. Ora ha un radiocollare ed è quindi monitorabile. Lasciamogli vivere la sua vita.

L’ordinanza di abbattimento è infatti sospesa fino ad oggi 30 luglio.“Se l’esame del dna dovesse confermate che l’orsa catturata è JJ4, per lei e per i suoi cuccioli lasciati orfani sarà la fine. Sarebbe individuata e uccisa per ordine del presidente della Provincia di Trento.Chi ha sbagliato è l’ospite umano che, cadendo nel panico, ha innescato una reazione a catena imprevedibile”, commenta il presidente dell’Oipa, Massimo Comparotto.

Fonte: Sergio Costa/Oipa

