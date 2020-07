L’Orsa JJ4-Gaia è salva (almeno per ora). Accolto il ricorso al Tar delle associazioni, Costa scrive all’Avvocatura 🐻

Buone notizie per l’orsa JJ4- Gaia. Bloccata, almeno per ora, l’uccisione disposta dal Presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti.

Il ricorso delle associazioni WWF, LAC, LIPU e LNDC, è stato accolto oggi dal TAR di Trento. Ma ci saranno presto altre udienze.

“Faremo tutto il possibile insieme ai nostri avvocati perché lo possa essere per sempre. Vi terremo aggiornati sui prossimi sviluppi! Voi continuate a sostenerci e a farvi sentire in difesa di questi splendidi animali 💪 Giù i fucili dagli orsi e da tutti gli animali”, dicono le associazioni animaliste.

BUONE NOTIZIE PER JJ4-GAIA ✌️🐻Siamo riusciti a bloccare l’uccisione disposta dal Presidente della Provincia di Trento… Pubblicato da LAV su Venerdì 10 luglio 2020

All’annuncio della Lavand company, fa eco il ministro dell’ambiente Sergio Costa, che ha formalizzato la richiesta all’Avvocatura Distrettuale dello Stato per presentare il ricorso al Tar per annullare l’ordinanza che prevede l’abbattimento.

“Continua la nostra azione per salvare Gaia, l’orsa minacciata da chi vede l’uccisione come unica via. Dopo aver diffidato il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, ieri sera abbiamo formalizzato la richiesta all’Avvocatura Distrettuale dello Stato per presentare il ricorso al Tar per annullare l’ordinanza che prevede l’abbattimento. Ammazzare un’orsa solo per aver reagito non solo non mi vede favorevole ma la reputo un’ingiustizia”, scrive il ministro.

Nei giorni scorsi Costa aveva scritto anche una lettera al Presidente della Provincia autonoma per ritirare l’ordinanza, ma ora, dopo la sua risposta negativa, è stato costretto a formalizzate il ricorso.

“Sono a conoscenza che anche associazioni ambientaliste hanno presentato azioni legali, non posso che ringraziarli, solo insieme possiamo vincere questa battaglia a favore della vita. Gli strumenti che ho a disposizione per salvare Gaia non sono molti purtroppo, ma vi assicuro che tutto quello che posso fare per non farla uccidere lo farò! #IoSonoGaia”, conclude il ministro.

Continua la nostra azione per salvare Gaia, l'orsa minacciata da chi vede l'uccisione come unica via. Dopo aver… Pubblicato da Sergio Costa su Venerdì 10 luglio 2020

L’iniziativa del ministero dell’ Ambiente, già annunciata nei giorni scorsi, è stata assunta dopo aver preso atto che il presidente della Provincia autonoma di Trento non ha accolto l’invito del ministro Costa a ritirare quella parte dell’ordinanza che chiedeva l’abbattimento dell’orsa, riferisce lo stesso ministero.

Lo stesso ministro Costa si era opposto alla cattura di M49, ora castrato, che lui aveva ribattezzato Papillon.

