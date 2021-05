L’orca sperona il delfino per cacciarlo: l’incredibile salto di oltre 5 metri in un video diventato subito virale

Colpo di pinna con un salto di oltre 5 metri: un’orca mette in atto la straordinaria quanto terribile strategia di caccia ai danni di un delfino. Il video, ripreso da un gruppo di turisti in Messico e postato su Instagram, fa il giro del mondo.

È una tecnica nota ma è comunque uno spettacolo vedere un’orca saltare per oltre 5 metri in mezzo all’oceano per colpire la sua preda. L’animale, parte di un branco di suoi simili a caccia di delfini, all’inizio sembrava stesse giocando, ma poco dopo si vede un delfino uscire fuori dall’acqua, chiarendo l’intento.

Le orche fanno molto spesso così: speronano le loro prede a colpi di pinna, per ferirle prima di potersene cibare, soprattutto se si tratta di prede di relative grosse dimensioni come dei delfini. Ed è proprio quello che hanno visto alcuni escursionisti al largo di Baja California, in Messico, che, affascinati dall’inseguimento iniziale, hanno ripreso tutta la scena, incluso l’incredibile salto.

Tutta la scena in questo video che, ovviamente, ha fatto il giro del mondo.

Meravigliosa natura, anche quando è spietata.

Fonti di riferimento: Miguel Cuevas/Instagram

Leggi anche: