Scoperto nuovo insetticida 12 volte più efficace contro le zanzare

I piretroidi sono tra gli insetticidi più utilizzati ed efficaci contro le zanzare ma questi insetti stanno sviluppando una resistenza a tali sostanze.

Le zanzare non sono solo fastidiose, ma rappresentano un vettore di pericolose malattie, tra cui la malaria. La malattia, ancora diffusa in Africa, è responsabile di circa 400mila morti ogni anno e prevede che il numero di decessi possa raddoppiare nel 2020 a causa delle interruzioni delle catene di approvvigionamento dovute all’emergenza sanitaria.

Intervenire è dunque molto urgente e i ricercatori testano di continuo nuove soluzioni per contenere la diffusione delle zanzare.

I nuovi insetticidi, però, possono essere costosi e difficili da introdurre nei paesi a basso reddito per questo è importante trovare metodi economici e semplici.

In un recente studio, un gruppo di ricercatori ha lavorato sulla deltametrina, piretroide già in uso contro le zanzare, e ha scoperto che il riscaldamento della sostanza per pochi minuti a 110°C fa sì che i cristalli della molecola si dispongano in una conformazione diversa e ugualmente stabile.

Testando la molecola su Anopheles quadrimaculatus e Aedes aegypti, questa è risultata 12 volte più efficace rispetto alla conformazione di partenza.

Ottenere la nuova conformazione ha costi contenuti e consente di produrre un insetticida estremamente attivo contro le zanzare anche in presenza di alti livelli di resistenza ai piretroidi.

La nuova forma di insetticida, inoltre, avrebbe azione più rapida e consentirebbe una minore esposizione ambientale e costi inferiori poiché sarebbero sufficienti dosi minori di insetticida per ottenere risultati.

Grazie a questa nuova molecola si potrebbe dunque contenere la diffusione di zanzare in modo economico prevenendo la trasmissione della malaria e, contemporaneamente, si ridurrebbe l’impatto ambientale legato all’uso dell’insetticida.

