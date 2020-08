Adolescenti violano un nido di Caretta caretta e distruggono 81 uova

Un gruppo di adolescenti, quattro o cinque ragazzi probabilmente minorenni, ha violato in piena notte il recinto che proteggeva le uova di tartaruga deposte sulla spiaggia toscana delle Rocchette, compromettendo irrimediabilmente tutto il nido.

A denunciare l’accaduto è il Centro Recupero Tartarughe Marine e Centro di Didattica Sul Mare tartAmare. Secondo la testimonianza di un guardiano notturno dello stabilimento, i giovani avrebbero scavalcato il recinto, rimosso la grata antipredazione e scavato nella sabbia, portando alla luce alcune uova e danneggiando il nido.

Un uovo si sarebbe rotto, altre sono state sparpagliate sulla sabbia, altre ancora sono state sistemate in un secchiello.

In seguito alle urla del guardiano i ragazzi sono fuggiti, ma ormai il danno era fatto. Circa 15 uova sono danneggiate in modo irrimediabilmente e, secondo tartAmare, tutto il nido – composto da 81 uova – non riuscità ad arrivare a termine.

Potrebbe sembrare una bravata, ma in realtà si tratta di un fatto gravissimo. La tartaruga marina è infatti una specie in pericolo ed è inclusa tra le specie protette.

La Caretta caretta è infatti minacciata dalla pesca, che ne provoca la cattura accidentale, dal turismo balneare nei siti di nidificazione, dalla degradazione dell’habitat e dalla presenza dell’uomo che disturba i siti riproduttivi.

Il gesto irresponsabile di questi giovani ragazzi è stato denunciato alle autorità:

“Ricordiamo che manipolare o sottrarre uova di tartaruga marina da un nido è un reato penale, punito quindi con sanzioni penali.

Ricordiamo inoltre che se a compiere questo reato è un minorenne la sanzione penale è a carico del genitore. Siamo intenzionati a vedere questi ragazzi puniti anche solo perché possano avere la giusta lezione dalla vita, quindi chiunque abbia visto qualcosa può contattarci o chiamare direttamente la Capitaneria di Porto o i Carabinieri forestali”, ha commentato tartAmare in un post su Facebook.

E' con grande amarezza che informiamo di un fatto grave accaduto in questi giorni.IL NIDO DELLE ROCCHETTE (uno dei… Pubblicato da tartAmare su Mercoledì 12 agosto 2020

Fonte di riferimento: tartaMare/IUCN

Leggi anche: