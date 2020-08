È nato il pulcino adottato dai due pinguini dello stesso sesso (ed è adorabile)

Vi ricordate i due pinguini dello stesso sesso che avevano adottato un uovo? Ebbene, il pulcino adottato da Electra e Viola è nato!

E’ sicuramente una lieta notizia anche se purtroppo i tre pinguini non sono liberi in natura, ma rinchiusi in cattività presso l’Acquario Oceanografico.

Come avevamo visto, l’adozione di pulcini da parte di genitori dello stesso sesso è un fenomeno diffuso anche in natura tra i pinguini, ma in questa struttura non era ancora mai successo, e per questo l’evento è stato accolto con particolare clamore.

Electra y Viola, dos pingüinos hembras del Oceanogràfic València 🐧♥️🐧 han incubado el huevo de otra pareja y ahora… Pubblicato da Oceanogràfic València su Lunedì 17 agosto 2020

Tutto ebbe inizio quando i custodi dell’acquario diedero alla coppia un uovo di cui prendersi cura e le due mamme, da subito, si dimostrarono particolarmente calorose e protettive, tanto da aver costruito insieme un nido di pietre per il nuovo arrivato. Hanno quindi continuato a covare l’uovo a turno finché il pulcino non è nato, bello e in formissima, dopo circa 38 giorni.

Ora continueranno ad occuparsene per aiutarlo a diventare autonomo, processo che avviene in circa 75 giorni dopo la schiusa.

Peccato che la dolce famigliola viva in cattività e non sia libera come dovrebbe!

FONTI: Facebook

