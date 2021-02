Nato un cucciolo di orca al largo dello Stato di Washington. Non accadeva da inizio 2019

Una buona notizia per le orche, specie a rischio estinzione: qualche settimana fa è nato un cucciolo di orca al largo delle coste dello Stato di Washington. Ad annunciarlo il Center For Whale Research, entusiasta di questo nuovo arrivato, che secondo gli esperti avrebbe circa 1 mese e mezzo. Purtroppo la nascita più recente risale all’inizio del 2019, quindi l’arrivo di un nuovo esemplare è un segno di speranza per la specie di mammiferi marini, sempre più minacciata da numerose minacce, in particolare dall’inquinamento.

Ancora il sesso del cucciolo di orca, ribattezzato L125, non è stato confermato, ma per fortuna il piccolo sembra godere di ottima salute.

“L’orca è ben formata e sembra essere un cucciolo perfettamente normale” ha dichiarato il Center for Whale Research, che su Facebook ha pubblicato un emozionante scatto del piccolo in compagnia della mamma nello Stretto di Haro:

L125 è il quarto figlio dell’orca chiamata L86. Tuttavia, come spiegano gli esperti, solo uno degli altri tre figli è sopravvissuto. L’orca nata nel 2009, ribattezzata L112 è morta a seguito di un trauma contusivo durante le esercitazioni militari nel 2012, mentre l’altra è nata nel 2014 e deceduta nello stesso anno.

Con il nuovo arrivato, la popolazione totale delle cosiddette “orche assassine del Sud” (che vivono al largo delle coste dell’Oregon, Northern California, Washington e Vancouver Island) è salita a 75. Auguriamo al cucciolo L125 una lunga vita e speriamo che la comunità di orche possa continuare a crescere.

Fonte: Center For Whale Research

Leggi anche: