Strage di mucche sull’autostrada A1 Milano – Napoli, morte dopo l’incidente del Tir che le trasportava

Sono morti asfissiati, chiusi nel Tir che li stava trasportando. Questa la fine di una decina di bovini, vittime di un incidente che questa mattina è avvenuto sull’autostrada A1 Milano – Napoli.

Il mezzo su cui viaggiavano i 44 animali si è incendiato e alcuni di loro sono morti a causa del fumo sprigionato dalle fiamme. Illeso il conducente, mentre restano da accertare le cause.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Orvieto e Terni e varie pattuglie della polizia stradale. Gli animali vivi e le carcasse sono state recuperate, ma questo incidente accende ancora una volta i riflettori sul trasporto degli animali vivi e sulle condizioni terribili che questi ultimi sono troppo spesso costretti a subire.

Ogni anno 500 milioni di animali sono trasportati lungo le nostre strade: di questi, oltre 5 milioni viaggiano per migliaia di chilometri, anche per più giorni, spesso in condizioni drammatiche, con temperature torride, senza soste, cibo o acqua.

8 controlli su 10, secondo la Lav, svelano gravi irregolarità.

Fonte: Ansa, Lav