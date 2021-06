Queste mucche coraggiose sono fuggite da un mattatoio, ma purtroppo per loro non c’è un lieto fine

In California 40 mucche destinate al macello hanno potuto assaporare il gusto della libertà per qualche ora, scorrazzando per le strade di Pico Rivera, un quartiere di Los Angeles. Approfittando di un cancello rimasto aperto nel mattatoio in cui erano prigioniere, lo scorso martedì pomeriggio si sono date improvvisamente alla fuga, provocando sorpresa mista a terrore tra i residenti della zona, che sono stati invitati dalle autorità a non uscire di casa.

Così in poco tempo i filmati della mandria in giro per i vicoli ha fatto il giro del web e sono finite su tutti i giornali della California e non solo:

40 cows escaped from a slaughterhouse in Pico Rivera, California, fighting for their lives.They risked everything… Posted by Animal Save Movement on Thursday, June 24, 2021

Purtroppo, però, la fuga è finita nel peggiore dei modi. Una delle 40 mucche, che aveva travolto e ferito lievemente una famiglia, è stata uccisa dalle forze dell’ordine. E nel giro di qualche ora sono arrivati i rimorchi che hanno caricato gli altri animali per riportarli al macello.

Il giorno successivo i funzionari dello sceriffo hanno comunicato che 38 mucche erano state nuovamente catturate e soltanto una era riuscita a scappare. E noi facciamo il tifo per lei e speriamo che riesca a salvarsi dal suo crudele destino!

Fonte: Los Angeles Times

