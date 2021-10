Questa è stata riconosciuta come la mucca più piccola del mondo, purtroppo solo dopo la sua morte

La triste storia di Rani, entrata nel Guinness dei Primati come mucca più piccola al mondo ma morta prima di ricevere il prestigioso riconoscimento

Rani, una mucca bianca di razza Boxer proveniente da una regione del Bengala settentrionale (India), è entrata nel Guinnes dei Primati come mucca più piccola al mondo lo scorso lunedì. Purtroppo però l’animale è deceduto prima di ricevere il prestigioso riconoscimento. L’altezza di Rani era di 50,8 cm e la lunghezza era di 60,56 cm; l’animale pesava solo 26 kg (si pensi che una mucca normale arriva a pesare fino a 130 kg). Finora il record del mondo era detenuto da Manikyam, una mucca nata e cresciuta in Kerala (sempre in India).

Lo scorso 2 luglio, le autorità di Root Agro hanno richiesto al Guinness dei Primati il ​​riconoscimento di Rani come mucca più piccola del mondo ma, come è prassi, i giudici dell’agenzia si sono presi un po’ di tempo per analizzare il caso ed assicurarsi che la mucca fosse effettivamente nata piccola e non fosse stata ‘alterata’ dall’assunzione di ormoni inibitori della crescita (possono volerci fino a 90 giorni prima che i giudici del Guinness emanino una decisione). Nel frattempo l’animale è scomparso, il 19 agosto, all’età di due anni.

In un’intervista alla BBC, il fattore che si occupava della piccola Rani (che in lingua bengali vuoi dire regina) si è detto felice di apprendere la notizia, ma al contempo triste perché il piccolo animale non potrà essere protagonista dei festeggiamenti per questo riconoscimento. L’intera fattoria si era molto legata a Rani, e i fattori ne avevano fatto la loro mascotte. Rani era abituata a mangiare molto poco – perlopiù crusca e paglia – e ad essere presa in braccio dai suoi allevatori.

Fonte: BBC News

