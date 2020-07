Mucca fugge dal camion che la sta portando al macello e viene “graziata” per il suo coraggio

Tilda è una mucca coraggiosa e anche un po’ fortunata. E’ riuscita a scampare al macello fuggendo dal camion che la stava portando dritta verso la morte. Grazie a questo suo gesto intrepido, le autorità hanno deciso di “graziarla”.

La mucca che vedete in foto era purtroppo destinata, come tante altre, ad essere macellata per realizzare carne. Si trovava in Svizzera su un camion che la stava per scaricare proprio di fronte al mattatoio.

La voglia di vivere di Tilda ( “la combattente“, così è stata chiamata la mucca dopo la fuga) è stata però più forte della paura di saltare giù dal camion in cui si trovava. L’animale, preso dal panico immaginando probabilmente la sua sorte, ha spiccato un balzo e si è liberato, di fronte ad un gruppo di persone che ne ha documentato la fuga tra strade e campi.

Non si sa neppure con certezza come sia riuscita in questa impresa ma fatto sta che è scappata. Ovviamente l’animale dopo poco è stato catturato, nessuno si aspettava però che il capo del mattatoio e il suo staff, felici per la mucca, decidessero di “graziarla” per il suo coraggio.

Il premio che ha ricevuto è indubbiamente il più prezioso: la vita. L’animale è stato infatti affidato ad un santuario che si trova tra le montagne svizzere chiamato Villa Kuhnterbunt. Qui avrà la grande fortuna di poter pascolare libera e vivere senza avere più i giorni contati prima di arrivare al macello.

Insomma, Tilda passerà il resto della sua vita felice in un luogo di pace e avrà l’opportunità di morire di vecchiaia. La stessa fortuna dovrebbe toccare a tutte le altre mucche ma purtroppo siamo ancora ben lontani dal raggiungere un tale traguardo.

Fonti: Prime News / Suedkurier

