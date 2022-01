Mozambico: condannato a 30 anni di carcere il bracconiere che uccideva rinoceronti

Dovrà scontare 30 anni di carcere il bracconiere condannato in Mozambico, noto per aver ucciso numerosi rinoceronti nei distretti di Magude, Massingir e nel Kruger National Park del Sudafrica.

Ad annunciarlo è stata l’Administração Nacional das Áreas de Conservação (Anac), impegnata nella conservazione della biodiversità e per lo sviluppo sostenibile dell’ecoturismo. Che in un post pubblicato su facebook ha dichiarato che – l’imputato apparteneva e guidava una banda di bracconieri che operavano nei distretti di Magude e Massingir e nel Kruger National Park in SudAfrica.-

Il famoso bracconiere, attivo da anni nel territorio, è stato accusato di caccia illegale, possesso illegale di armi e associazione per delinquere. Secondo l’Anac, rivendeva i corni di rinoceronte nei paesi asiatici, soprattutto Cina e Vietnam.

Sobre Caça Furtiva em Moçambique 202230 ANOS DE PRISÃO EFECTIVA AO RÉU ADMIRO CHAUQUE PELO TRIBUNAL JUDICIAL DA… Posted by Administração Nacional das Áreas de Conservação on Tuesday, January 18, 2022

Il Mozambico, dal 2017, ha introdotto una pena minima di 16 anni per i bracconieri di rinoceronti, ma in altri paesi è inferiore sebbene il fenomeno non sia per nulla raro. E in Sudafrica, a quanto pare, non esiste una pena minima.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Leggi anche:

Con il lockdown i bracconieri possono agire indisturbati e stanno massacrando i rinoceronti