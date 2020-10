Morto cervo investito da un bus mentre attraversava la strada. Ferito il conducente, illesi gli studenti a bordo

È piombato davanti a un autobus provocando un grave incidente: un cervo ha sfondato nelle prime ore di stamattina 23 ottobre il parabrezza di un bus pieno di studenti che stavano andando a scuola, trasbordati poi su altro mezzo. Il conducente è ferito mentre per il povero animale non c’è stato nulla da fare: l’impatto gli è stato fatale. I cittadini lamentano il rischio troppo elevato di incidenti simili su quella strada. E la necessità di investimenti per misure adeguate di attraversamento della fauna selvatica come avviene negli altri Paesi europei.

Siamo sulla Statale 233 di Valganna, comune in provincia di Varese. L’incidente si è verificato in località “Eden”, in riva al lago di Ghirla, poco prima delle 8 e il conducente, un uomo di 34 anni, è stato abile a fermare l’autobus della linea N10, diretto a Varese e carico di passeggeri, senza provocare danni.

Solo poche settimane fa, in un analogo scontro tra un veicolo e un cinghiale, sull’A26,erano morte due persone.

Stamattina sul posto sono giunti i vigili del fuoco con l’ambulanza della Croce rossa, inviata dall’Areu.

Mentre i vigili del fuoco mettevano in sicurezza veicolo e sede stradale, l’autista è stato trasportato all’ospedale di Circolo di Varese e gli studenti messi su un altro pullman.

Cervo sfonda il parabrezza dell’autobus, ferito il conducenteÈ accaduto questa mattina in Valganna Pubblicato da VareseNews su Venerdì 23 ottobre 2020

Il povero cervo, purtroppo, è rimasto incastrato nel parabrezza ed morto poco dopo. Ennesimo episodio che riporta all’attenzione la necessità di misure come i cosiddetti ponti per animali nelle strade più a rischio per tutelare la fauna selvatica e le persone.

Fonte: VareseNews

Leggi anche: