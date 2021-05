Questi uccelli compiono una migrazione straordinaria per costruire il nido vicino a casa tua (distruggerlo è reato) #WorldMigratoryBirdDay #8Maggio

Oggi è il #WorldMigratoryBirdDay. Sapevi che 1/5 delle specie di #uccelli migrano? Questi sono fra i viaggi più lunghi mai intrapresi da qualsiasi animale. Le gru possono percorrere circa 321 km in un giorno! Anche le rondini sono campionesse di migrazione! Possono ricoprire fino a 322 km al giorno, a una velocità di circa 32,2 chilometri all’ora. E ora stanno tornando! Per questo, vi ricordiamo che distruggere i loro nidi è reato!

Oggi è il #WorldMigratoryBirdDay🕊️🐧🦅 Sapevi che 1/5 delle specie di #uccelli migrano?

Questi sono fra i viaggi più lunghi mai intrapresi da qualsiasi #animale. Le gru possono percorrere circa 321 km in un giorno!#WorldMigratoryBirdDay #Connect2Earth #WMBD2021 #8maggio pic.twitter.com/8eotc1voxa — wwfitalia (@WWFitalia) May 8, 2021

Stanno tornando le rondini. Le puoi osservare poggiate sui tetti, sul bordo di un nido fatto di fango. Ogni primavera è diversa dall’altra, ma di una cosa puoi essere sicuro se guardi il cielo: puoi vedere quelle piccole sagome, inconfondibili, con la coda biforcuta e un volo fatto di splendidi cerchi.

Creature capaci di fare cose straordinarie e incredibili. Per questo ognuno di noi dovrebbe essere grato del loro ritorno. Benvenute rondini!

Insetticida ecologico

Mangiano mosche, cavallette, grilli, libellule, coleotteri, falene e altri insetti volanti, che compongono il 99 % della loro dieta. Le mosche e le vespe sembrano essere le loro preferite. Se avessimo la fortuna di ospitare un nido di questa specie nel nostro ambiente familiare, la coppia da sola, potrebbe eliminare circa 1.700 mosche e zanzare al giorno. Non esiste insetticida più efficace ed ecologico.

La straordinaria migrazione

In inverno le rondini europee migrano in Sud Africa. Viaggiano in enormi stormi e molti volano per 11.000 km. Partono normalmente a settembre (il tempo esatto della migrazione è dettato dalle condizioni metereologiche e dalla disponibilità di cibo), e viaggiano attraverso la Francia occidentale, attraverso i Pirenei e giù per la Spagna orientale. In ottobre, attraversato il Mediterraneo presso Gibilterra, raggiungono il Marocco. Allora iniziano il lungo viaggio attraverso il deserto del Sahara, continuano a sud attraverso Algeria, Nigeria e Chad per attraversare l’equatore e arrivare nella Repubblica Democratica del Congo a novembre. Alcuni uccelli preferiscono seguire la più lunga costa dell’Africa per evitare il deserto del Sahara, mentre altre rondini europee viaggiano più ad est e giù per la valle del Nilo. Viaggiano verso sud e arrivano in Sud Africa giusto in tempo per Natale. Le rondini in migrazione possono ricoprire fino a 322 km al giorno, a una velocità di circa 32,2 chilometri all’ora. Le rondini ricominciano ai primi di marzo il viaggio di ritorno in Europa lungo 10.000 km.

Il nido

Il nido di fango è attaccato su travi o muri in vecchie stalle e altre costruzioni di campagna e sotto i ponti. La paglia o i crini di cavallo sono inseriti a costituire il nido, che è modellato con le penne. UOVA: di solito 4-5, bianche con macchie marroni e lillà, sono lunghe 3,2 cm, vengono deposte una al giorno e c’è spesso una seconda covata. INCUBAZIONE: dura 13-17 giorni. Quando fa freddo nutrire i piccoli diventa difficile. Normalmente è la femmina che passa tanto tempo dando da mangiare alla nidiata quanto poi lo fanno da soli.

Distruggere i nidi è reato

Le rondini, i loro nidi, le uova e i nidiacei sono infatti protetti dalla legge n. 157/92 e dall’articolo 635 del codice penale, che ne vieta l’uccisione e la distruzione.

Stanno tornando! 🎊#Rondini, #rondoni e #balestrucci sono di ritorno dall'Africa dove hanno trascorso il periodo da… Posted by Parco dei Castelli Romani on Thursday, March 18, 2021

Stanno tornando le rondini.Pesano circa 20 gr ma hanno percorso più di 5000 km in volo. Hanno superato il deserto del… Posted by OIPA Trento on Sunday, April 25, 2021

Fonte: Lipu

Sulle rondini leggi anche:

Diamo il benvenuto alle rondini costruendo un nido, è molto semplice!

Distruggere i nidi di rondine è reato!

Potature e sfalci degli alberi: se vedi distruggere i nidi di uccelli, è reato! Chiama il 1515