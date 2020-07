Le rondini fanno il nido nel mercato, i commercianti appendono ombrelli colorati per loro

Quando empatia ed ingegno si uniscono, nascono soluzioni brillanti…

Il mercato coperto di Cervia è stato scelto da alcune coppie di rondini come luogo dove nidificare. Le inevitabili deiezioni che accompagnano questi nidi sarebbero finite sui banconi sottostanti.

Che fare? I commercianti hanno così appeso colorati ombrelli che, oltre a raccogliere il guano, rallegrano anche l’ambiente.

Magari le persone fossero tutte così! Purtroppo, invece, troppo spesso i nidi di rondine vengono abbattuti, e gli uccelli perdono così la loro casa.

Ricordiamo che le rondini, i loro nidi, le uova e i nidiacei sono protetti dalla legge n. 157/92 e dall’articolo 635 del codice penale, che ne vieta l’uccisione e la distruzione. Se vedete qualcuno che distrugge i nidi o provoca qualsiasi forma di disturbo alla specie, segnalate l’evento al Corpo Forestale dello Stato al numero di telefono 1515.

“Ci complimentiamo con loro per la sensibilità e l’arguzia mostrate. Un ringraziamento a Paolo Brignoli che, anche in vacanza, non perde l’occasione per regalarci i suoi bellissimi scatti”, scrive la Lipu di Bergamo.