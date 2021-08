Se avvisti questa medusa che sembra un uovo fritto, non preoccuparti: è innocua!

Ha un aspetto bizzarro che ricorda quello di un grande uovo fritto o di un disco volante, ma è una splendida medusa. Stiamo parlando della Cotylorhiza tuberculata, meglio nota come medusa Cassiopea e vive nei nostri mari.

Negli ultimi anni c’è stato un boom di avvistamenti nel Mediterraneo, ma niente paura. Se vi capita di notarla in acqua, non fatele del male e non catturatela. Nonostante le sue notevoli dimensioni, non è pericolosa visto che il suo potere urticante è davvero minimo (al contrario di altre specie come la caravella portoghese).

La Cassiopea è una scifomedusa appartenente alla famiglia Cepheidae. Questa specie può raggiungere i 35 cm di diametro e presenta un particolare ombrello a forma di disco bianco, con una gobba gialla e rotonda molto simile a un uovo fritto (non a caso gli inglesi la chiamano Fried Egg Jellyfish). Le particolari sfumature di questi animali acquatici sono dovute alle zooxantelle, alghe unicellulari che vivono in simbiosi con questa specie. La medusa Cassiopea preferisce nuotare a pochi metri di profondità e non è affatto raro incontrarla sulle nostre coste, in particolare nel mar Adriatico. Spesso sotto il suo ombrello trovano ospitalità piccoli pesci, noti come sugherelli.

La medusa Cassiopea svolge un ruolo importante per i nostri mari perché funge da filtro per l’acqua e contribuisce al mantenimento della catena alimentare. Per questo i biologi marini consigliano di non catturarla e non farle del male. Se vi capita, dunque, di incontrare un esemplare di questa elegante e colorata danzatrice del mare, non allarmatevi e limitatevi ad ammirarla!

