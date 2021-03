Mascherine: perché dovresti tagliare l’elastico prima di buttarle nel secchio dei rifiuti

Avete mai staccato l’elastico dalle mascherine prima di gettarle nella spazzatura? Se la risposta è no, è arrivato il momento di iniziare a farlo. Il motivo? Evitare che gli animali, in particolare uccelli o gatti che potrebbero rovistare nella spazzatura restino impigliati col becco o con le zampe.

Proprio in queste settimane sui social è diventata virale la campagna “TAGLIA L’ELASTICO PRIMA DI GETTARE LA MASCHERINA NELLA SPAZZATURA!”, a cui hanno scelto di aderire anche personaggi noti come conduttrice Licia Colò e alcune associazioni animaliste, tra cui la Lipu (Lega Italiana Protezione Uccelli).

IMPORTANTE!!! Aderisci anche tu alla campagna "TAGLIA L'ELASTICO PRIMA DI GETTARLA NELLA SPAZZATURA!!!" e per favore falla girare🙏 Posted by Licia Colò on Monday, February 22, 2021

Naturalmente, il problema più grave connesso alle mascherine è rappresentato dal corretto smaltimento di questi dispositivi di protezione individuale che, purtroppo, invece di essere gettate tra i rifiuti indifferenziati vengono spesso lasciate per strada o sulle spiagge.

La crescita, ormai fuori controllo, del cosiddetto pandemic trash è ormai una delle minacce più pericolose per gli ecosistemi e per la fauna, soprattutto quella marina, come dimostrano numerosi episodi di morte provocati proprio dall’ingerimento di mascherine o guanti da parte di specie, ad esempio i pinguini.

Anche quando smaltiamo correttamente le mascherine usate sarebbe meglio, quindi, avere l’accortezza di rimuovere l’elastico. Capita, infatti, che gabbiani o gatti vadano a rovistare nei cassonetti in cerca di cibo e un gesto che a noi non costa nulla può salvare la vita a tanti animali che popolano le nostre città.

Fonte: Facebook

Leggi anche: