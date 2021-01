Scoperta in Marocco la stella marina fossile più antica mai conosciuta. Ha ben 480 milioni di anni

#FossilFriday Introducing Cantabrigiaster fezouataensis or Star of Cambridge ⭐️ the oldest Starfish like animal in the fossil record – This is one of the Yale Peabody Museum specimens @yalepeabody @InvertebratePal @RSocPublishing #BiologyLetters https://t.co/RM5KHOY666 pic.twitter.com/O5v1gn00V1

— Aaron W. Hunter (@AFossilHunter) January 22, 2021