Manta gigante a Palermo: pesa 450 chili, recuperata grazie a una gru dei vigili del fuoco

Una manta di grandi dimensioni è stata ripescata alla Cala di Palermo dai vigili del fuoco nella serata di ieri. La manta è stata avvistata sul fondale del porticciolo e segnalata ai Vigili del fuoco della zona.

Purtroppo, all’arrivo dei pompieri la manta era ormai morta: probabilmente si tratta di un esemplare trascinato da un’imbarcazione di pescatori che, date le dimensioni considerevoli, non sono riusciti a portare l’animale a bordo.

Forse, se la segnalazione fosse arrivata prima, sarebbe ancora viva. Il corpo è stato trasportato all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, a Palermo, per identificarne la specie della specie, determinare le cause della morte e sarà utilizzato a fini didattici.

“Se qualcuno avesse segnalato la presenza della manta ancora in vita avremmo provato a spingerla a largo e probabilmente non sarebbe rimasta ferita. Vista l’importanza e la rarità di questo esemplare nel Mediterraneo si sta ipotizzando di poterla tassidermizzare o di metterla in una teca con un liquido per la conservazione e di utilizzarla a scopo didattico-divulgativo”, ha dichiarato Salvatore Seminara, commissario straordinario dell’Izs Sicilia.