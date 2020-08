Mamma orsa e i suoi cuccioli passeggiano per le strade abruzzesi (VIDEO)

Mamma orsa e cuccioli tra le strade del paese a San Sebastiano dei Marsi

Ripresi da un'altra angolazione, ancora più vicina, da un passate che si è trovato a tu per tu con Amarena e i suoi quattro cuccioli. In queste periodo queste scene sono molto frequenti in Abruzzo. Ma è bene ricordare che si tratta di animali selvatici e che, anche quando si avvicinano al centro abitato per la ricerca di cibo, è bene mantenere le distenze, soprattutto se si tratta di mamme con cuccioli, la vostra sicurezza e anche per quella di questi splendidi mammiferi. Questa è l'unica forma di ammirazione rispetto

