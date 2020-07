La premurosa mamma oca che ha “adottato” e preso sotto la sua ala ben 47 pulcini

In Canada è stata scoperta per caso una mamma oca davvero speciale e premurosa che si prende cura di ben 47 papere (non tutte sue).

E’ stato Mike Digout, fotografo naturalista, a scoprire la famiglia numerosa in una delle sue passeggiate lungo le rive del fiume Saskatchewan vicino a Saskatoon (Canada) avvenute in pieno lockdown.

Mike, negli ultimi mesi, si è scoperto appassionato di oche canadesi. Tutto è iniziato quando, incuriosito dalla loro attività, ha notato che stavano cercando luoghi in cui nidificare. A maggio, il fotografo ha visto che un primo gruppo di papere era nato e ha continuato a monitorare la situazione. È stato allora che si è accorto di qualcosa di molto particolare: un’oca girava e si prendeva cura di un numero smisurato di piccoli.

La prima volta che ha notato la mamma oca di cui vi parliamo, Mike è riuscito a contare 16 papere che la seguivano, e già non erano poche. Successivamente però, sempre più appassionato, il fotografo è tornato ogni sera a trovarla scoprendo che piano piano la sua famiglia cresceva.

In effetti, quel gruppo iniziale di 16 è passato a 25 e poi a 30, prima che Mike individuasse la madre oca e il suo compagno con quasi il triplo del numero iniziale di papere, ben 47!

Mamma oca è diventata famosa sui social, Mike ha infatti pubblicato sul suo profilo Facebook tante foto e tutti gli aggiornamenti per chi, come lui, si era appassionato alla storia di questa famiglia allargata.





Il fotografo canadese si è stupito rendendosi conto che l’oca si prendeva cura dei paperi di diverse famiglie, cosa in realtà non del tutto insolita, soprattutto nelle aree urbane e suburbane dove ci sono molti nidi. In pratica faceva da babysitter ad alcune papere che non erano sue.

“È stato incredibile quanto fosse calma con così tante papere in giro. Sembra una mamma così paziente” ha commentato Mike.



Ora, Mike ha fatto sapere che le papere sembrano divise in tre grandi nuclei familiari, ma che questa madre attenta e il suo compagno ancora si prendono cura di circa 25 papere.

Fonte: Facebook

