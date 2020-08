Il suo cucciolo è morto, ma mamma delfino cerca di tenerlo a galla per farlo rivivere

Ha cercato fino all’ultimo di mettere in salvo il suo piccolo, la mamma delfino ripresa in un video nelle acque di Combarro, Pontevedra, ma non è riuscita nell’intento e il cucciolo è morto. Nonostante questo ha continuato a spingerlo per mantenerlo a galla, tentando di allontanare dal corpo chiunque si avvicinasse per raccoglierlo.

Gli abitanti di Combarro, villaggio di pescatori spagnolo, che hanno assistito alla commovente scena, ne sono rimasti particolarmente colpiti, alcuni sono persino scoppiati a piangere vedendo quella madre disperata tentare di salvare fino all’ultimo il suo cucciolo.

Secondo gli esperti si tratta di un comportamento frequente nei delfini che, spesso, spingono i corpi esanimi dei piccoli fuori dall’acqua per “salvarli” dalla morte.

Un ultimo tentativo disperato che rivela il rifiuto di accettare la perdita dei propri cuccioli, esattamente come accade a noi umani.

Un delfín trata desesperadamente salvar a su cría Varios vecinos de la localidad pontevedresa de Combarro presenciaron ayer una situación conmovedora. El duelo de una madre delfín tras la muerte de su cría. El animal se niega a aceptarlo y trata de mantener a flote el pequeño cuerpo, ya inerte. Pubblicato da Mujerhoy su Mercoledì 12 agosto 2020

FONTI: TeleCinco

