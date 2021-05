Mamma delfino adotta cucciolo di globicefalo: un concentrato di tenerezza (in cui le dimensioni non contano)

L’istinto materno non conosce differenze di specie, come documentano le tenerissime immagini di una mamma delfino tursiope che nuota in compagnia di un cucciolo di globicefalo e al largo della costa nord-orientale della Nuova Zelanda.

Non è raro, infatti, che i delfini adottino mammiferi di altre specie, come spiegano i biologi marini. Ma il fatto sorprendente è che le due specie hanno dimensioni diverse. Mentre gli esemplari di delfino tursiope pesano in media 300 chili da adulti raggiungendo un massimo di 4 metri in lunghezza, i globicefali possono raggiungere il peso di due tonnellate e crescere fino a 6 metri. Insomma, una differenza non da poco che però non ha rappresentato un’ostacolo per la mamma adottiva.

Le foto che ritraggono i due esemplari sono state condivise sui social dalla Ong Far Out Ocean Research Collective, che si occupa di ricerca e conservazione delle specie marine. I due sono stati avvistati insieme per ben 5 settimane consecutive.

An interesting observation of an adult oceanic bottlenose dolphin with a new-born long-finned pilot whale off… Posted by Far Out Ocean Research Collective on Friday, April 9, 2021

Gli esperti non sanno ancora spiegare con esattezza cosa spinga i delfini tursiopi ad adottare cuccioli di altre specie marine, ma è probabile che la madre abbia perso il suo piccolo e che quindi abbia deciso di prendersi cura di un globicefalo che, a sua volta, è rimasto orfano.

Che dire? Madre Natura ci dà l’ennesima straordinaria lezione di vita!

Fonte: Far Out Ocean Research Collective

