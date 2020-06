Mamma cigno uccisa brutalmente a Colonia, distrutte anche tutte le uova del nido

Violenze che non conoscono fine a danno degli animali. Ancora un atto criminale contro i cigni, l’ennesimo di queste settimane. Questa volta è toccato a mamma cigno, brutalmente assassinata a Colonia, in Germania.

Un uomo si è arrampicato sul recinto che delimitava il lago in cui viveva l’uccello da 20 anni, l’ha inseguito, ha distrutto le uova presenti nel nido sbattendole contro la recinzione e ha giustiziato il povero animale con un colpo di fucile.

Orrore nel cuore di Colonia. Helena era famosa per la sua bellezza. Ma la crudeltà umana l’ha uccisa. A prendersi cura del cigno per anni sono stati Roman Krusen e la sua compagna Roxana Zablocki:

“È stato amore a prima vista. Il cigno è il segno estremo di lealtà e romanticismo. Quando i cigni aprono le ali, sembrano angeli ”, dice Krusen con emozione.

Ma essi si sono trovati di fronte al nido vuoto. Adesso di Helena non restano che poche piume. Quando essi hanno realizzato cos’era accaduto sono rimasti letteralmente sotto shock:

“Non riuscivano a crederci. Chi può fare una cosa del genere? Abbiamo immediatamente presentato una denuncia alla polizia per violenza verso gli animali e bracconaggio “, ha detto Schücking.

Nonostante le cure dei veterinari, che hanno combattuto per dieci giorni per salvare l’animale e rimuovere il proiettile dal collo, non c’è stato nulla da fare. Helena non poteva più camminare né deglutire ma avrebbe potuto trascorrere le ultime ore sulla sua piccola isola nel bel mezzo del lago con il compagno Demetrio.

Così, le persone che l’avevano accudita per anni hanno deciso di riportarla a casa.

“Abbiamo raggiunto l’isola con i pantaloni da pesca e ci siamo alternati alla guardia. Abbiamo messo Helena sulla riva in modo che Demetrio potesse vederla” ha raccontato Schücking in lacrime. “Poi è venuto a nuotare e ha eseguito una danza d’amore. Ha modellato mezzo cuore con il collo, ha emesso suoni molto profondi e le ha detto addio. Abbiamo pianto tutti lì. È stato così triste. “

Qui il video dell’ultima danza d’amore del cigno per la compagna morente. Helena si è spenta poco dopo nel suo nido.

Fa’ buon viaggio Helena, perdonaci se puoi.

Fonti di riferimento: Express

