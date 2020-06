Mamma aquila uccisa a fucilate in Val Pusteria mentre covava le uova

E’ stata uccisa mentre covava due uova pronte a schiudersi. Un fatto gravissimo ha coinvolto un’aquila in Val Pusteria. Nei giorni scorsi, a Gais un bracconiere ha colpito un’aquila reale da grande distanza.

Il povero animale stava covando due uova nel suo nido ma è stato raggiunto dal proiettile del bracconiere. Morti anchePurtroppo non è l’unico caso registrato. Un gesto efferato che ha colpito una mamma mentre si prendeva cura dei suoi piccoli, morti anch’essi ancor prima di venire al mondo. Con una sola fucilata il soggetto ancora ignoto ha eliminato tre aquile. Non si conosce neanche il motivo alla base di questo gesto. E’ possibile che l’uomo lo abbia fatto per eliminare dei “concorrenti”, visto che le aquile predano i piccoli dei camosci. IN ogni caso si tratta di un gesto ignobile.

“Questi cacciatori si pongono in diretta competizione con i predatori selvatici, ma, mentre il predatore selvatico rientra nel perfetto disegno naturale, il predatore cacciatore armato è un immane elemento di disturbo e squilibrio” denuncia la LAC. “Chiediamo al Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano che siano svolte indagini scrupolose per affidare alla giustizia chi si è macchiato di azione tanto abietta e che sia fatto di tutto per impedire che tali atti di bracconaggio abbiano a ripetersi. Per parte nostra ci riserviamo di procedere per vie legali”.

La LAC- Lega per l’abolizione della caccia sezione del Trentino Alto Adige condanna l’uccisione di un’aquila che qualche… Pubblicato da LAC – Lega per l'Abolizione della Caccia su Domenica 31 maggio 2020

Purtroppo quella del Val Pusteria non è l’unica aquila uccisa in questi giorni. Un altro esemplare è stato ucciso di recente sui Monti Sibillini.

“Un fenomeno che non conosce sosta e che anzi, col recente lockdown, ha approfittato dei minori controlli per colpire di nuovo, in un contesto italiano già preoccupante nel quale la Lipu stima vengano uccisi oltre sette milioni di uccelli selvatici. Colpita, in questo caso, la popolazione italiana di aquila reale, presente sia sulle Alpi che sugli Appennini, che conta oggi tra le 622 e le 724 coppie con uno stato di conservazione che la Lipu classifica come “inadeguato”, a causa della contrazione e riduzione dell’habitat. L’uccisione anche di un solo esemplare, oltre che essere inaccettabile di per sé, può avere dunque gravi ripercussioni sulla conservazione di questo splendido rapace” spiega la Lipu che

ha chiesto al Governo di accelerare con la nuova legge e di sospendere la caccia in caso di illeciti. Infatti, la Lipu chiede la previsione della responsabilità oggettiva degli istituti di caccia per gli atti di bracconaggio:

“laddove si verificano abbattimenti di specie protette l’attività venatoria è sospesa. Una norma che rivoluzionerebbe lo scenario attuale responsabilizzando gli attori locali e dando un serio colpo, dal basso, alle attività illecite”.

Fonti di riferimento: LAC, Lipu

