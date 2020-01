Orrore in Calabria: lupo avvelenato e appeso in un cartello stradale

Avvelenato e appeso su un cartello stradale.Così è stato ucciso un lupo a Marcellinara, piccolo comune della provincia di Catanzaro. Un episodio di una violenza e una crudeltà inaudita che pone ancora una volta l’attenzione sui nostri amici lupi, sempre più vessati dall’uomo.

I cittadini che si sono trovati davanti l’orribile spettacolo hanno subito allertato le forze dell’ordine e sul posto sono arrivati i Carabinieri della stazione locale e i forestali.Mentre si indaga su chi è stato capace di un gesto tanto ignobile, è dura la reazione delle associazioni animaliste e ambientaliste.

“Si tratta di un gesto orribile che stride clamorosamente con gli sforzi compiuti in questi giorni proprio per permettere il recupero e la cura in natura di un lupo nel Parco nazionale della Sila”, spiega Antonio Nicoletti, responsabile Aree protette e biodiversità di Legambiente.