Un lupo passeggia e gioca in una spiaggia del Salento coi passanti (ma non è una buona notizia)

Un lupo amico dell’uomo? È quello che hanno visto alcuni turisti sul litorale del Salento, a Otranto, dove un lupo, presumibilmente poco più che cucciolo, ha iniziato a giocare con i passanti, rubando asciugamani e attrezzature da pesca. Rispondendo persino ai fischi come un cane. Qualcosa, decisamente, non va.

In un video realizzato dal figlio di Rosa Stallone, si vede un giovane lupo passeggiare sulla spiaggia, prendere oggetti come un asciugamano e una canna da pesca e giocare rispondendo a richiami e fischi degli umani, come fosse un cane, peraltro non randagio.

Divertente? Forse apparentemente e comunque non di certo per il lupo, che è un animale selvatico.

Secondo gli esperti l’esemplare è stato tenuto in cattività dalla nascita o quasi, anche perché mostra una traccia di collare, quindi fuggito o peggio ancora abbandonato. Modificato nella sua natura, manifesta ora dunque comportamenti che non gli appartengono e appare molto difficile il suo recupero in natura.

Fidandosi molto, inoltre, degli esseri umani, rischia incidenti o incontri con persone a cui invece non dovrebbe dare confidenza. Non bisognerebbe quindi dargli da mangiare, secondo gli esperti, perché questo inciderebbe ancora sul suo innaturale cambiamento.

Una recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea spiega che è vietato abbattere ma anche catturare i lupi anche se si avvicinano alle aree abitate senza una deroga esplicita dell’autorità competente.

Ma per questo cucciolone lo spettro di una nuova cattività, e stavolta per sempre, appare invece all’orizzonte, perché sarebbe “per il suo bene”.

Ma è veramente così?

Fonti di riferimento: Rosa Stallone/Youtube

