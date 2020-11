Lupo finisce in un lago ghiacciato, due poliziotti rischiano la vita per salvarlo

Se non fosse stato per il tempestivo intervento di due poliziotti, questo lupo avrebbe sicuramente perso la vita. Era caduto in un lago ghiacciato e non riusciva a uscirne.

Per fortuna i due agenti lo hanno notato e immediatamente raggiunto per salvarlo, senza preoccuparsi del fatto che fosse un animale selvatico e nemmeno delle rigidissime temperature dell’acqua.

L’incidente è avvenuto nella provincia cinese del Qinghai, nel Tibet nord-orientale. Gli agenti si sono spinti nell’acqua ghiacciata e aiutandosi con una fune, sono riusciti a legarlo. Ci sono voluti ben 40 minuti per riuscire a portarlo a riva sano e salvo.

Una volta a terra, il lupo si è allontanato impaurito mentre i due poliziotti-eroi si sono rifugiati in un camion per recuperare le forze e scaldarsi. Per fortuna una storia a lieto fine… per tutti.

Drowning wolf saved in Qinghai A timely rescue: A wolf struggling in a frozen lake was pulled to the bank by two passing-by local officials in Golog Tibetan Autonomous Prefecture, Qinghai Province on Monday. ❤️ Posted by China News 中国新闻网 on Tuesday, November 17, 2020

FONTE: Facebook

