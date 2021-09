Negli USA i lupi grigi potrebbero tornare ad essere una specie protetta

Il lupo grigio americano potrebbe essere reinserito nell’elenco delle specie a rischio, dopo che Trump ne aveva rimosso le protezioni

Ci eravamo lasciati giusto un anno fa, quando – dopo 45 anni – il lupo grigio uscì ufficialmente dalle specie in pericolo elencate dal governo americano. “Non sono più una specie minacciata o in pericolo sulla base degli standard stabiliti dal Congresso”, disse allora l’amministrazione Trump. Ma gli animalisti non si sono mai dati per vinti e ora l’US Fish and Wildlife Service, l’agenzia statunitense per la pesca e la fauna selvatica, ha affermato che – fra tutte – le misure normative allentate dell’Idaho e del Montana non possono che essere una minaccia per la popolazione di lupi grigi.

E così il Dipartimento dell’Interno potrebbe riclassificare i lupi grigi come specie in via di estinzione. Ma cosa è accaduto?

Cacciati, intrappolati e avvelenati, i lupi grigi vivono nella nella regione dei Grandi Laghi e a nord degli Stati Uniti. La loro popolazione è diminuita negli ultimi anni, ma non sono più in via d’estinzione. Il lupo americano, cioè, si sarebbe “ripreso biologicamente” e la sua rimozione dalla lista dimostrerebbe l’efficacia dell’Endangered Species Act.

La Humane Society degli Stati Uniti e altri gruppi di protezione della fauna selvatica hanno tuttavia sempre sostenuto che i lupi sono ancora animali vulnerabili e che l’abbandono delle protezioni avrebbe definitivamente condannato ogni possibilità di diffusione.

Ora, l’U.S. Fish and Wildlife Service (Fws) ha completato la revisione iniziale di due petizioni presentate per rielencare i lupi grigi negli Stati Uniti occidentali come minacciati o in pericolo ai sensi dell’Endangered Species Act (ESA).

L’Fws ritiene che le petizioni presentino entrambi informazioni sostanziali e credibili sul fatto che i potenziali aumenti della mortalità causata dall’uomo potrebbero rappresentare una minaccia per il lupo grigio negli Stati Uniti occidentali.

I nuovi meccanismi di regolamentazione in Idaho e Montana – si legge inoltre nella nota dell’Fws – potrebbero essere inadeguati per affrontare questa minaccia. Pertanto, il Servizio ritiene che i lupi grigi negli Stati Uniti occidentali possano giustificare il ritorno nella lista delle specie a rischio.

Ci vorrà ora solo qualche settimana perché le revisioni vengano definitivamente completate e il lupo grigio torni ad essere protetto.

