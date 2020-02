Lupa uccisa con un proiettile: il Sindaco mette una taglia da 2000 euro per trovare il responsabile

Siamo ormai abituati alle decisioni delle amministrazioni locali che adottano provvedimenti per eliminare lupi, cinghiali, daini, caprioli e altri animali dai nostri parchi e boschi.

Oggi vi raccontiamo però il pensiero decisamente controcorrente del Comune di Ornavasso, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola, che si sta impegnando per trovare e punire chi ha sparato illegalmente a una lupa sul suo territorio.

Il Consiglio comunale di Ornavasso ha deciso di dare un segnale forte e dimostrare la volontà di tutelare la fauna selvatica e la biodiversità, offrendo una ricompensa a chi aiuterà a scovare il colpevole.

La carcassa della lupa è stata trovata nel territorio di Ornavasso lo scorso dicembre e, in questi giorni, l’autopsia ha confermato che l’animale è stato ucciso con un colpo di arma da fuoco, evidenziando il foro di entrata e di uscita di un proiettile di piccolo calibro.

Poiché il lupo rientra tra le specie protette, l’amministrazione comunale ha proposto di offrire 2000 euro a chiunque sia in grado di offrire informazioni utili agli investigatori per identificare il responsabile di questo gesto.

“Siamo per l’assoluto rispetto della legalità e non possiamo accettare che qualcuno, a maggior ragione su un terreno gravato da uso civico a favore della nostra comunità, possa compiere un simile reato contro una specie altamente protetta. Vogliamo dare un segnale forte che siamo per la completa tutela della nostra fauna selvatica e della biodiversità del nostro territorio. L’attività venatoria è tutt’altra cosa e i veri cacciatori condividono il nostro pensiero.

Per tale motivo abbiamo chiesto di deliberare questa sera alla Giunta Comunale una ricompensa di 2000 euro a chi fornirà ai Carabinieri Forestali ed alla Polizia Provinciale notizie determinanti per l’individuazione del responsabile”, si legge dalla pagina ufficiale del Comune.