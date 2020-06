L’elettricista che salva le lucciole e ha creato un percorso gratuito per ammirarle nel suo campo

Uno spettacolo magico e tutto naturale quello delle lucciole ma, purtroppo, sempre più raro. Esiste però un luogo dove ogni sera si possono ammirare questi piccoli animali luminosi in un vero e proprio percorso “salva lucciole” adatto a tutte le età. A realizzarlo un elettricista della provincia di Macerata (Marche).

Enzo Piermarini è proprietario di un terreno a Sambucheto, frazione di Montecassiano (Recanati) nelle Marche. Qui, ogni sera, a partire dalle ore 22 si compie un piccolo miracolo: compaiono migliaia di lucciole creando il loro inconfondibile spettacolo luminoso.

Un evento naturale caratteristico però solo del campo di Enzo Piermarini e non di quello dei vicini. Qual è il segreto? Come ha spiegato Enzo, di professione elettricista, a Cronache Maceratesi, nel suo campo non sono mai stati spruzzati pesticidi o altri veleni.

“Dagli anni ’60 non abbiamo mai buttato nulla nel terreno, per questo le lucciole si trovano bene e si riproducono, mi piacerebbe fare una zona di protezione lucciole”.

Va da sé che questo campo del maceratese è un posto ancora apprezzato dagli insetti luminosi che, come sappiamo, soffrono a causa delle sostanze chimiche spruzzate nell’ambiente.

Le lucciole infatti si nutrono di lumache ma, spesso, nei campi vengono utilizzati prodotti per avvelenarle così che anche gli insetti finiscono per essere intossicati e muoiono. Come ha dichiarato Enzo:

“Dando l’antilumaca nei campi si uccidono di conseguenza anche le lucciole che invece sono degli abili predatori dei gasteropodi terrestri, quindi se fossero più tutelate permetterebbero di ridurre al minimo l’uso di sostanze chimiche, invece dalle nostre parti sono quasi completamente scomparse”.

Enzo ha pensato allora di creare un percorso gratuito adatto a tutti, dai bambini agli anziani, per poter ammirare le lucciole. Ha affisso un cartello fuori casa per segnalare la presenza degli insetti luminosi e l’orario migliore per vederli, poi quando arrivano le persone è lui stesso ad accompagnarle, facendo da guida, spiegando alcune curiosità riguardo a questi insetti e i motivi per cui è importante difenderli.

Il momento migliore per ammirare lo spettacolo luminoso è fino ai primi di luglio. Se per caso passate nella zona fateci un salto.

