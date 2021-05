La lontra gigante, la più grande del mondo, non si è estinta. Avvistata dopo oltre 30 anni

Si credeva estinta. L’ultima volta era stata avvistata 30 anni fa ma non è così. La lontra gigante (Pteronura brasiliensis) ha fatto di nuovo capolino nelle acque dolci dell’Argentina. Ad annunciarlo nei giorni scorsi sono stati la provincia del Chaco e la Fondazione Rewilding Argentina.

Secondo la Fondazione, la specie è stata riscoperta in una laguna sulle rive del fiume Bermejo, nel Parco Nazionale El Impenetrabile (Chaco): è la prima a essere registrata nel paese in più di 30 anni e da oltre 100 anni nel nel fiume Bermejo.

Un evento che dà nuove speranze alle specie che pensavamo avessimo perso per sempre. Con la scoperta di quest’esemplare, ci sono già quattro lontre giganti che abitano l’Argentina. Coco e Alondra, rispettivamente dalla Danimarca e dall’Ungheria, e Nanay arrivata di recente dalla Svezia e in procinto di essere reimmesse nei loro habitat. Ma quella appena scoperta è l’unica che attualmente vive in completa libertà.



La lontra gigante è la più grande del mondo. Un esemplare adulto può misurare fino a 1,8 metri e pesare 33 chili. Vive in grandi fiumi e zone umide nel Sud America settentrionale e centrale. In Argentina era considerato estinto e in tutto il mondo è minacciato di estinzione. Gli ultimi gruppi familiari del paese sudamericano erano stati osservati negli anni ’80 nella provincia di Misiones. Nel fiume Bermejo, dove nei giorni scorsi è avvenuta la scoperta, le date sono ancora più antiche, risalendo ad almeno 100 anni fa.

A scoprirla sono stati gli esperti della Fundación Rewilding Argentina che opera presso la Stazione Campo El Teuco nel Parco Nazionale El Impenetrabile. Durante un tour di routine, credevano di aver osservato quello che sembrava un lupo di fiume (il “cugino” più giovane della lontra gigante) nelle acque di una laguna sulle rive del fiume Bermejo. Tuttavia, un grido dell’animale li ha allertati.

Ci ha fatto ricordare i suoni che emettono Coco e Alondra, i due esemplari portati dall’Europa a Iberá per cercare di riportare questa specie in Argentina. Abbiamo tirato fuori il cellulare e abbiamo iniziato a filmarlo, quando ha tirato fuori il corpo dall’acqua e ha mostrato l’inconfondibile bavaglino bianco, non abbiamo avuto dubbi, era una lontra gigante,

ha detto Sebastián Di Martino, Direttore della Fondazione. Il passaggio successivo prevede l’adozione di misure per proteggere dal bracconaggio l’esemplare e altri che potrebbero ancora abitare in questa regione.

Le popolazioni documentate di lontre giganti più vicine si trovano attualmente nel Pantanal paraguaiano, a più di 1000 chilometri di distanza. L’esemplare, probabilmente solitario, potrebbe essere arrivato da lì.

È anche possibile che ci sia una popolazione da qualche parte in Argentina che non conosciamo

prosegue la Fondazione Rewilding.

Se l’animale è vivo di certo non è merito nostro, l’unica cosa che possiamo fare adesso è tutelarlo e tenerlo al riparo dall’uomo.

Fonte di riferimento: Fondation Rewilding Argentina

