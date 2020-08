Inseguita da un’orca assassina, la lontra salta sulla barca e si prende gioco di lei

Quando si dice trovarsi al posto giusto nel momento giusto: una lontra inseguita da un’orca assassina è saltata su una barca, riuscendo così a salvarsi la vita.

Il video è stato girato a Halibut Cove, in Alaska, negli Stati Uniti da John Dornellas, un uomo che stava facendo un semplice giro in barca e che mai e poi mai, si sarebbe aspettato di assistere ad una scena simile.

A circa 200 metri da lui, aveva visto un’orca inseguire una lontra che nuotava a più non posso, nel tentativo di salvarsi.

Ad un certo punto, la lontra salta sulla sua barca per trovare un rifugio sicuro. L’orca assassina gira più volte ma niente da fare. E alla fine, Dornellas svela anche il trucchetto della lontra: più volte si getta in acqua e poi risale a poppa per sbeffeggiare il maestoso animale. La lontra, come sappiamo, nonostante sia un animale solitario, è molto giocoso, ama correre, nuotare e saltare.

L’orca rassegnata alla fine va via, mentre Dornellas e il capitano Major si avvicinano alla laguna di Halibut Cove per permettere alla londra di tuffarsi in modo sicuro. In seguito, l’uomo ha scoperto che l’orca femmina, il numero ID AT163, era la più grande del suo pod. Ma questa volta pericolo scampato!

Fonte: T&T Creative Media

