È finalmente libera Nina, la cinghialessa rimasta imprigionata in un fosso per 3 mesi

Nina è una cinghialessa che è rimasta imprigionata per ben 3 mesi in un fosso. Ora finalmente, grazie all’Associazione Animalisti Italiani e al Comune di Trevignano Romano, è tornata libera.

Ha vissuto 3 mesi in un fosso a Trevignano Romano, in provincia di Roma, una cinghialessa chiamata poi Nina. Qui era erroneamente caduta e non riusciva più ad uscire.

Solo pochi giorni fa della situazione sono stati avvisati i volontari di Animalisti Italiani che si sono subito attivati per liberarla. E ieri la bella notizia annunciata dall’Associazione stessa in un post su Facebook: Nina è finalmente libera!

Grazie alle richieste di intervento degli Animalisti e alla collaborazione con il Comune che si è impegnato ad organizzare la liberazione di Nina, promettendo di non abbatterla come purtroppo avviene di routine in questi casi (forse ricorderete cosa è accaduto in un parco giochi a Roma), finalmente il cinghiale ha riconquistato la libertà.

Dopo essere stata visitata da un veterinario, Nina sta meglio anche se l’occhio destro è gravemente infiammato e potrebbe non riacquistare la vista.

Fortunatamente però ora la cinghialessa è salva e sarà curata e assistita in un rifugio.

Fonte: Animalisti Italiani

