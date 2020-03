Le lepri si riprendono i parchi di una Milano deserta: le bellissime immagini

Milano, 20 marzo. E’ ufficialmente arrivata la primavera, ma per le strade c’è solo il silenzio, interrotto dalla sirena di qualche ambulanza e dalle pochissime auto che circolano ancora per la città. E poi ci sono loro, le lepri, che giocano nei parchi.

Lo abbiamo già visto in alcuni porti italiani, dove sono sparite le navi e sono tornati i delfini. Gli animali si stanno riappropriando, nel loro piccolo, degli spazi che l’uomo aveva tolto. E non succede solo nei piccoli centri ma anche nella moderna Milano dove le lepri tornano a rincorrersi nel cuore della città.

A notarle e a raccontarlo a greenMe è stata una lettrice, Sabrina Baronio. Questa è via Giorgio Stephenson, dove le lepri erano decine.

“Qui sembra una cosa simile ad un film. Qui non ci sono joggers e affini. Un multisala chiuso da un mese con le locandine dei film che sembrano ormai di una vita fa, di un altro tempo. Alberghi, grattacieli, uffici, è tutto chiuso e deserto. Noi siamo qui in un loft e non c’è nessuno tranne noi e le lepri. E le sirene delle ambulanze che non hanno sosta” racconta la nostra lettrice, Sabrina Baronio.