Che ci fa un leone marino sull’autostrada? Il rocambolesco salvataggio

Qualche giorno alcuni automobilisti che si trovavano sull’autostrada di San Diego, in California, ha vissuto un’esperienza quasi surreale: mentre si trovavano alla guida si sono imbattuti non in un cane o in un gatto, bensì in un leone marino che ha letteralmente paralizzato il traffico. Preoccupati per il suo destino, diversi conducenti hanno subito chiamato le squadre di soccorso.

Good Samaritans guide sea lion across San Diego freeway SEA LION CROSSING ⚠️ Traffic was slowed on eastbound SR-94 near I-805 on Friday after a sea lion made its way onto the freeway miles from the ocean. The driver who recorded this video told ABC 10News Good Samaritans made sure the sea lion got to the other side of the road safely:“I couldn’t believe what I was seeing. It was the craziest thing I’ve ever seen.”STORY: https://www.10news.com/news/local-news/san-diego-news/sea-lion-on-san-diego-freeway-guided-to-safety-by-good-samaritans Posted by 10News – ABC San Diego KGTV on Friday, January 7, 2022

Per fortuna, nel giro di poco sono giunti sul posto gli operatori del parco marino SeaWord, armati di una grossa rete per catturarlo. Ma non si sono mostrati così tanto sorpresi di vedere l’animale nel bel mezzo del traffico. A quanto pare, infatti, il mammifero è già stato avvistato più volte in luoghi improbabili e decisamente lontani dal suo habitat naturale, ovvero l’oceano.

“Questo esemplare è stato salvato in precedenza dalla squadra di salvataggio di SeaWorld e ha una storia di vagabondaggio in luoghi strani”, ha raccontato Tracy Spahr, portavoce di SeaWorld San Diego.

SeaWorld Rescues Stranded Sea Lion on Highway This curious little guy had quite the adventure today! Our SeaWorld Rescue team responded to several calls about a sea lion on highway 94. Although we’re not sure how he managed to get there, we’re grateful for the California Highway Patrol for helping our team safety rescue him. Posted by SeaWorld San Diego on Friday, January 7, 2022

Qualche mese fa il leone marino era stato segnalato nei pressi dell’aeroporto di San Diego e successivamente sul lungomare di Point Loma. Ai soccorritori non è chiaro come abbia fatto a percorrere tutta quella strada, ma soprattutto i motivi che lo spingono ad allontanarsi dal suo habitat.

Finora l’animale è stato abbastanza fortunato e sembra che non sia stato colpito da nessun veicolo. Al momento il leone marino vagabondo è stato affidato ai veterinari del parco acquatico SeaWord, che stanno curando una piccola ferita al muso e stanno lavorando per la sua riabilitazione. L’obiettivo è rilasciarlo al più presto nell’oceano. Almeno lui potrà tornare in libertà, al contrario degli altri animali marini costretti ad una triste esistenza in anguste vasche e ad esibirsi nel popolare parco a tema di San Diego…

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonti: Sea World San Diego /The San Diego Union-Tribune

Leggi anche: