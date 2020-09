In Piemonte la Lega vuole abbattere i lupi

Un lupo per sfamarsi attacca una vitella in Val Vigezzo e sbrana alcune pecore, così secondo Alberto Preioni, presidente del gruppo Lega nel Consiglio regionale del Piemonte, l’unica soluzione sarebbe quella degli abbattimenti selettivi della specie.

Secondo quanto raccontato dagli allevatori, la vitella si è salvata grazie all’intervento dell’elicottero in Valle Vigezzo, sulle alture di Toceno (VCO). Il lupo per fame aveva ucciso alcune pecore e poi attaccato la vitella che adesso è fuori pericolo.

“Le politiche di convivenza fin qui adottate non bastano. Dobbiamo passare a piani di abbattimento selettivo dei lupi, come richiesto a più riprese dagli allevatori e come già avviene nelle valli francesi. Come denunciato da coloro che in montagna vivono e portano avanti le proprie attività sugli alpeggi, anche il sistema dei risarcimenti non può essere l’unico ristoro e l’unica soluzione”, continua il capogruppo del Carroccio.