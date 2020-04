Il parco giochi è deserto a causa del lockdown: pecore si divertono su una giostra per bimbi

Vi è mai capitato di vedere delle pecore divertirsi su una giostra? Sicuramente no. In questi giorni di lockdown per via del coronavirus, però, a qualcuno è successo davvero. In un parco giochi per bambini nel Lancashire, in Inghilterra, alcune persone hanno assistito ad una scena memorabile: un piccolo gregge di pecore che salta e gioca su una giostra girevole.

Si tratta di pecore che generalmente sono tenute lontane da quell’area per bambini, ma in questi giorni sono state lasciate libere di gironzolare, visto che le strade e il parco sono praticamente deserti per via delle misure adottate per arginare il Covid-19.

Di fronte a questa scena così bizzarra anche Gareth Williams, proprietario del parco giochi e allevatore di pecore, è rimasto sorpreso:

“Ero piuttosto scioccato quando le ho viste sulle giostra girevole. Solitamente non vengono qui. Alcune giocavano, mentre altre gironzolavano per il parco. Sono rimasto davvero sorpreso dalla rapidità con cui hanno iniziato a giocare e hanno capito come funzionava.”

L’esilerante scenetta delle pecore sulla giostra è stata filmata da Debbie Ellis, una parrucchiera di 52 anni che vive nei paraggi. Il video pubblicato su Facebook, che è stato ricondiviso da migliaia di persone, ha regalato qualche momento di spensieratezza a chi si trova recluso in casa.

On a lighter note the lambs are getting there once a day exercise in 🥰😂 Please share Pubblicato da Debbie Ellis su Giovedì 2 aprile 2020

Dopo l’invasione dei cervi nella periferia di Londra e l’incursione delle caprette selvatiche a Llandudno, in Galles, anche queste simpatiche pecore inglesi ne approfittano di questi giorni di tranquillità per darsi alla pazza gioia sulla giostra, come se fossero bambini. Per adesso è il loro turno.

