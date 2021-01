Trovato lamantino con la scritta “Trump” incisa sul dorso

Non c’è limite alla follia umana, che se poi si unisce al fanatismo politico riesce a fare ancora più danni. In Florida è stato avvistato un lamantino con incisa sul dorso la scritta “Trump“.

Le autorità della fauna selvatica stanno indagando per individuare i responsabili.

Qualcuno ha inciso “Trump” in stampatello su un lamantino della Florida, compiendo di fatto un gesto crudele e senza alcun senso oltre che un vero e proprio reato. Per questo le autorità statali e federali che si occupano di tutelare la fauna selvatica hanno aperto delle indagini.

Molestare i lamantini, che sono protetti dall’Endangered Species Act, è infatti un crimine federale di classe A che comporta una multa di 50.000 dollari e fino ad un anno di detenzione in una prigione federale.

Nel Florida Manatee Sanctuary Act del 1978 si legge che:

“è illegale per qualsiasi persona, in qualsiasi momento, intenzionalmente o per negligenza, infastidire, molestare o disturbare qualsiasi lamantino”.

L’animale è stato avvistato durante il fine settimana scorso nelle sorgenti del Blue Hole del fiume Homosassa nella contea di Citrus, a nord-ovest di Orlando. Subito chi l’aveva notato ha fatto una segnalazione ed è intervenuto l’United States Fish and Wildlife Service che ora si sta occupando delle indagini.

Here is the video of the poor manatee that had “TRUMP” carved into its body.

Minding it’s own business and some monster(s) came along and did this.

If you have information on the person(s) who committed this federal crime please call 888-404-3922 https://t.co/maOImIxQS0 pic.twitter.com/Yx2qaGhFXe

— Yashar Ali 🐘 (@yashar) January 11, 2021