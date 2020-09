Orrore in Francia: dopo i cavalli, mutilato e ucciso anche un lama

Lama trovato morto e con tracce di mutilazioni. Una macabra scoperta quella avvenuta in Francia dove da mesi si contano varie mutilazioni di equini e in generale di animali. L’ultima ha coinvolto una femmina di lama.

E’ accaduto ieri quando un uomo ha trovato un esemplare femmina di lama l’ha trovata morta nel suo giardino, a Pinel-Hauterive, nel Lot-et-Garonne come ha spiegato Sud-Ouest. Purtroppo per l’animale non c’è stato nulla da fare. Era già morto e presentava una serie di ferite e mutilazioni.

Il lama aveva una guancia mozzata e anche l’orecchio sinistro. Si èè ipotizzato anche un contrasto con un altro animale ma non ci sono prove di eventuali combattimenti.

Il proprietario del lama ha sporto denuncia ed è stata aperta un’indagine. Verranno effettuati una serie di analisi sul corpo dell’animale e anche un prelievo di sangue sull’animale per scoprire se sia stato anestetizzato prima di subire queste torture.

Purtroppo non si tratta dell’unico caso di questo tipo accaduto in Francia. Nel corso dell’anno infatti ci sono state altre mutiliazioni a danno di una ventina di equini. Non si sa ancora se l’uccisione del lama sia collegata alle altre.

Ci auguriamo che il responsabile possa essere scoperto e punito severamente.

