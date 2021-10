La lingua di questo pesce è stata consumata, e interamente sostituita, da un parassita

La nuova rubrica di Matteo Viviani su GreenMe

Non si tratta di una lingua deformata, ma di un parassita che ha distrutto la lingua originaria e ha preso il suo posto

Gli amministratori del Galveston Island State Park, in Texas, hanno condiviso sulla loro pagina Facebook un’immagine inquietante e terribile: dalla bocca di un pesce, un’ombrina dell’Atlantico, viene fuori un crostaceo parassita. Non è uno scherzo di Halloween per spaventare gli utenti, ma è una foto vera: il parassita ha mangiato la lingua del pesce e ne ha preso il posto – ecco perché questo animale viene comunemente chiamato anche pidocchio mangia-lingua.

Non un fenomeno bizzarro e raro, ma piuttosto una consuetudine per questo piccolo parassita di mare, che si nutre proprio delle lingue degli animali che lo ospitano e che finisce per sostituire l’appendice mangiata con il proprio corpo, assolvendone anche le funzioni meccaniche legate al processo di masticazione. Il ciclo di vita del pidocchio dipende proprio dalla sostituzione della lingua di un animale più grande: la femmina della specie recide i vasi sanguigni che portano il sangue alla lingua del pesce finché questa non si necrotizza e cade, poi ne prende il posto all’interno della bocca.

Come tutti i parassiti, anche questo non uccide l’animale che lo ospita, ma gli permette di continuare a nutrirsi e a deglutire il cibo – più che un rapporto parassitario, si tratta quasi di una simbiosi. Tuttavia, il pesce attaccato dal pidocchio ha una vita più breve, e la presenza del parassita più comprometterne la fertilità; inoltre, il parassita può rivelarsi veicolo di malattie per il pesce. Questi parassiti non sono una minaccia per le nostre lingue, anche se chi ha avuto a che fare con loro (per esempio durante le attività di pesca) ha raccontato di dolorosi e profondi morsi ricevuti da questi animaletti.

Fonte: Galveston Island State Park

