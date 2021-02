Koala senza zampina torna ad arrampicarsi grazie a una protesi realizzata da un dentista

Triumph è un koala senza una zampina. Orfano della mamma, era stato trovato accanto al suo cadavere da un’infermiera australiana.

La sua “mamma” umana Marley Christian lo aveva salvato nel nord del New South Wales nel 2017. Aveva solo 3 zampine e un osso sporgente. Ora, però, per questo animale tenerissimo c’è una nuova vita: grazie a un incredibile protesi creata apposta per lui, ha iniziato ad arrampicarsi, correre e saltare.

A realizzarla, pensate, è stato un dentista. Jon Doulman aveva sentito parlare del dramma di Triumph e si è offerto volontario per occuparsi del caso. Tentativo riuscito in pieno!

“Una volta infilato lo “stivaletto” ha fatto un piccolo salto, poi ha iniziato a correre e arrampicarsi, in realtà io ho pianto. È la cosa migliore che sia mai successa, farei assolutamente qualsiasi cosa per questo piccolo”

La protesi, di colore rosa, ha un cinturino in velcro per tenerla e un battistrada sul fondo per favorire la presa durante la camminata e l’arrampicata.

Una storia, questa, che fa davvero ridare fiducia al genere umano.