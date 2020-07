Famiglia di koala torna finalmente a casa dopo i devastanti incendi australiani

La scorsa estate sono stati costretti a fuggire dalla loro casa, nei boschi, per via degli incendi che hanno devastato l’Australia. Ma ora, a distanza di un anno sono finalmente tornati sui loro alberi. E’ la storia a lieto fine di una famiglia di koala, che ieri hanno fatto ritorno nella riserva di Tidbinbilla.

“Sono grigi. Sono morbidi. Sono carini. E sono tornati a Tidbinbilla! Stamattina abbiamo accolto la nostra famiglia di koala presso la Foresta dell’Eucalyptus della Tidbinbilla Nature Reserve! I nostri cuori si sono sciolti”

ha fatto sapere con un post su Facebook l’ACT Parks and Conservation Service, che si è occupato della reintroduzione in natura degli animali.

❤️ 🐨 CUTE ALERT!! 🐨❤️They're grey. They're fluffy. They're cute. And they're back at Tidbinbilla! 😍We welcomed our… Pubblicato da ACT Parks and Conservation Service su Giovedì 9 luglio 2020

Jed, Scully, Billa, Gulu e Yellow erano stati portati in salvo e affidati alle cure degli esperti di specie a rischio della National University australiana, poco prima che gli incendi nella valle di Orroral divorassero il 22% della riserva, la loro casa. A loro si è aggiunto anche un sesto koala.

La direttrice della squadra per la fauna selvatica, la dott.ssa Sarah May, ha affermato che essu sapevano esattamente dove si trovavano ed erano molto felici di essere tornati a casa. Yellow ha persino portato a casa un nuovo ospite:

“Stimiamo che abbia circa tre mesi, quindi dovrebbe essere nato a marzo”, ha detto la dott.ssa May. “

E c’è anche un’altra bella notizia. Una di essi, Scully, potrebbe essere incinta. Il fuoco della valle di Orroral ha tenuto lontani tutti gli animali dal Santuario della riserva naturale per mesi.

Il ministro dell’Ambiente Mick Gentleman, ha dichiarato che la Riserva Naturale di Tidbinbilla è ora riaperta ai visitatori, ma il vicino Parco Nazionale Namadgi è ancora chiuso e si sta lavorando per eliminare i danni dell’incendio.

“Abbiamo assistito alla perdita di habitat e di animali, quindi è meraviglioso poterli vedere tornare”, ha dichiarato Gentleman.

“E’ bello poter aiutare la natura a tornare dove era prima degli incendi boschivi.”

Secondo le stime ufficiali, le fiamme hanno ucciso circa un miliardo di animali ma la situazione sta lentamente tornando alla normalità.

Prima del loro ritorno, la Riserva Naturale di Tidbinbilla è stata arricchita con nuovi alberi e tronchi per far divertire i koala. C’è anche una nuova piattaforma panoramica e posti a sedere per consentire ai visitatori di ammirare a distanza queste creature iconiche senza disturbarle.

Bentornati a casa!

Fonti di riferimento: 9News, ACT Parks and Conservation Service/Facebook

