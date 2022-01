Koala, fondo da record di 50 milioni di dollari per salvarli dall’estinzione in Australia

Una delle specie simbolo dell’Australia è a rischio estinzione e per tutelarla il governo stanzierà un fondo record di 50 milioni di dollari

Il koala è un tranquillissimo e sonnolento marsupiale che vive in liberà nelle foreste australiane di eucalipto, delle cui foglie è ghiotto. Questo buffo mammifero è, assieme al canguro, una delle icone dell’Australia che però è a rischio estinzione e questo ha spinto il governo Morrison ad un investimento da record di 50 milioni di dollari per preservare i koala ed il loro habitat nei prossimi quattro anni.

Il Primo ministro Scott Morrison ha infatti annunciato di recente che l’Australia stanzierà questa ingente cifra per tutelare le popolazioni di koala, l’ambiente in cui vivono e finanziare allo stesso tempo i centri veterinari che si prendono cura dei koala ricoverati così come tutte le iniziative volte a salvaguardare i marsupiali.

Dobbiamo impegnarci per proteggere i koala per le generazioni che verranno

ha detto Morrison. Il fondo sarà così distribuito:

20 milioni di dollari per progetti di protezione dell’habitat e della specie;

10 milioni di dollari per iniziative locali proposte dalla comunità;

10 milioni di dollari per portare avanti il National Koala Monitoring Program;

2 milioni di dollari per la ricerca sulle malattie che colpiscono i koala e per sviluppare un vaccino.

I fattori che minacciano la specie sono infatti molteplici. I devastanti incendi del 2019 hanno ridotto in maniera catastrofica il numero di koala presenti in Australia che oggi si aggira intorno ai 40.000 esemplari, troppo pochi per garantire la sopravvivenza della specie. Oltre a ciò malattie quali la clamidia rendono i koala sterili e possono provocarne la morte con un susseguirsi di estinzioni localizzate.

Il governo però ha da subito preso in mano la situazione e con questo ultimo grande investimento sono in totale oltre 74 milioni i dollari stanziati per i koala australiani.

Fonte: Prime Minister of Australia

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Leggi anche: