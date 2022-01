Kiwi: 20 cose da sapere sull’animale simbolo della Nuova Zelanda

Kiwi non è soltanto il nome di un frutto. Infatti si chiama così l’animale simbolo della Nuova Zelanda. Appartiene al genere di uccelli Apteryx che sono conosciuti come kiwi o atterigi.

Gli uccelli della specie kiwi sono endemici della Nuova Zelanda e ne sono il simbolo nazionale. Gli esemplari femmina sono più grandi dei maschi, soprattutto prima di deporre le uova.

Scopriamo tante caratteristiche e curiosità interessanti che riguardano il kiwi.

Kiwi, significato del nome

Il nome kiwi deriva dal greco e significa privo di ali. In realtà il kiwi ha delle ali davvero piccole, lunghe solo 4 o 5 centimetri e nascoste sotto le piume, con un uncino alle estremità. Pare che il nome sia legato anche al verso stridulo di questo animale.

Kiwi, l’uccello che non vola

Dato che, come abbiamo capito, le ali del kiwi sono piccolissime, questo uccello non riesce a volare, ma in compenso è un buon nuotatore e si muove senza problemi nel sottobosco di notte grazie a zampe e artigli robusti.

Kiwi, il verso dell’animale

A quanto pare il verso del kiwi è facilmente riconoscibile dato che è molto stridulo e considerato davvero poco sopportabile. Diciamo che il verso del kiwi non è di certo considerato melodioso come quello di un usignolo.

Ascolta qui il verso del kiwi.

Fonte foto: Kiwi Bird

Kiwi, cosa mangia?

I kiwi si cibano di invertebrati, dunque di larve, insetti, ragni, vermi, lumache, chiocciole e così via. A volte mangiano anche frutti caduti dagli alberi e piccoli pesci ma il loro cibo preferito è rappresentato dai lombrichi che riescono ad individuare facilmente grazie al loro olfatto portentoso.

Kiwi, un animale a rischio di estinzione

Il kiwi è purtroppo un animale a rischio di estinzione a causa della caccia e inoltre per via dell’introduzione in Nuova Zelanda dell’opossum, animale che è diventato un suo predatore, attaccando gli adulti e divorando le uova. Per salvare il kiwi questo animale ora viene allevato in cattività.

Kiwi, è il maschio che cova le uova!

Quando il kiwi femmina depone le uova stupisce l’osservatore perché è in grado di generare un solo uovo alla volta di grandi dimensioni che possono quasi equivalere a quelle dello stesso animale adulto. Ma è poi il maschio, e non la femmina, a covare le uova.

Kiwi, i pulcini sono bellissimi

I cuccioli di kiwi sono considerati tra gli animali più teneri e graziosi del mondo. Sembrano molto morbidi e indifesi, tutti da coccolare.

Guardate questo video che vi mostra un cucciolo di kiwi alle prese con la pappa.

Kiwi bruno o kiwi australe (apteryx australis)

Il kiwi bruno, presente nel mondo solo in Nuova Zelanda, in particolare nel Nord, ha un corpo robusto e tozzo che nelle dimensioni ricorda quello di un pollo. Ha occhi minuscoli e le narici sono situate alle estremità del becco. Probabilmente si tratta dell’unico caso di questo tipo nel mondo degli uccelli. Il kiwi bruno è conosciuto anche come kiwi australe.

Fonte foto: Animal.ru

Kiwi maculato (apteryx owenii)

Il kiwi maculato è diffuso nell’isola del Sud della Nuova Zelanda. Il suo nome è legato alle caratteristiche del mantello che come potete notare dall’immagine non è a tinta unita come nel caso del kiwi bruno ma risulta maculato.

Fonte foto: Wikipedia

Kiwi e amore vero

Il kiwi è considerato un animale simbolo del vero amore. Infatti vive in coppia e durante la stagione degli accoppiamenti il maschio combatte per conquistare la femmina,che rimarrà la sua compagna per tutta la vita.

Kiwi, uccello senza coda

Il kiwi non solo ha ali piccolissime, ma non è nemmeno dotato di una coda. Anche per questo motivo si tratta di un animale che non può volare. È più simile quindi a un pollo o a una gallina, piuttosto che ad altri volatili.

Kiwi, animale notturno

Il kiwi è soprattutto un animale notturno. È un animale che nel corso del tempo si è adattato a vivere nella foresta, ha sviluppato molto l’olfatto e piuttosto poco la vista, ma ciò non gli impedisce di dare la caccia al proprio cibo.

Kiwi, dimensioni delle uova

Le dimensioni delle uova del kiwi sono stupefacenti rispetto alla grandezza dello stesso animale adulto perché la grandezza di un uovo corrisponde a circa il 15% rispetto al corpo della femmina, mentre questa percentuale scende al solo 2% nel caso degli struzzi. L’uovo del kiwi è molto più grande di un uovo di gallina.

Fonte foto: Fonte foto: TravelSort

Kiwi, un simbolo culturale

I kiwi sono un simbolo nazionale davvero significativo per la Nuova Zelanda, dove sono rispettati oggi da ogni cultura. Sono soprattutto l’emblema dell’unicità della fauna del Paese e del valore della sua eredità naturale.

Kiwi, il panda neozelandese

Il kiwi in Nuova Zelanda spesso viene utilizzato per ricordare l’importanza della conservazione degli animali in via di estinzione, un po’ come se fosse un panda. Molti gruppi di attivisti si impegnano a proteggere i kiwi e le aree in cui vivono.

Kiwi, i cani sono un pericolo

Non solo gli opossum ma anche i cani sono diventati un pericolo per i kiwi perché cacciano gli esemplari adulti. Purtroppo i kiwi rischiano di perdere la vita facilmente se vengono addentati da un cane, anche se l’animale non aveva intenzione di ucciderli.

Kiwi, riproduzione

Per i kiwi la stagione degli amori va da marzo a giugno. In questo periodo si formano le coppie che rimangono saldamente unite anche per più di 20 anni. Ecco perché il kiwi è diventato un simbolo di fedeltà.

Kiwi, habitat naturale

L’habitat naturale del kiwi è la foresta pluviale ma a causa della deforestazione questi animali hanno dovuto adattarsi anche ad ambienti diversi, dai sottoboschi fino alle praterie, l’importante è che vi sia un terreno morbido e umido dove risulti più facile scavare con il becco alla ricerca di cibo.

Kiwi, come aiutarli

Chi vive in Nuova Zelanda può diventare volontario per contribuire a salvaguardare i kiwi, per proteggerli dai pericoli e per partecipare agli avvistamenti che servono per stimare quanti esemplari sono rimasti e quali sono le zone più popolose. Qui e qui maggiori informazioni.

Insomma, ormai l’avrete capito, il kiwi… non è solo un frutto!

Fonte foto: Lokee

