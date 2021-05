Kit per le farfalle, vi spieghiamo perché non dovreste comprarli

Spopolano tra i gruppi social dedicati ai genitori i kit per l’allevamento dei bruchi che si trasformeranno in farfalle. Ne esistono vari tipi e con prezzi tutto sommato abbordabili. I bambini sembrano adorarli, i genitori anche. Ma sono davvero l’unico modo per ammirare le farfalle nel proprio balcone?

“Il piccolo bruco Maisazio“, il libro cult di Eric Carl ha contribuito a far innamorare i bambini del magico processo che porta un bruco a trasformarsi in farfalla. Chi vive in campagna o nei pressi di parchi può ammirare dal vivo quest’evento ma chi vive in città ha maggiori difficoltà. Nascono così i kit che vengono spediti direttamente a casa. Vere e proprie scatole, che viaggiano da una parte all’altra dell’Italia, talvolta anche dall’estero, trasportando bruchi vivi.

Perché non acquistare un kit per le farfalle

Ma è davvero questo l’unico modo per mostrare ai bimbi quanto siano importanti gli insetti e per ammirare le farfalle? La risposta è ovvia: no. Parliamo di animali vivi, trasportati in scatole prima di arrivare nelle nostre case, con i rischi che ciò comporta. I bruchi potrebbero anche morire. Ma non solo. A nostro avviso, non si tratta di un “gioco” educativo visto che si tratta sempre di animali in cattività, al pari del pesciolino rosso o della tartarughine d’acqua.

Ci sono molti altri modi più educativi far divertire i bambini e insegnare loro il rispetto della natura e dei suoi abitanti. Invece di acquistare un kit per le farfalle, potremmo piantare dei fiori coi nostri piccoli, permettendo loro di scoprire il piacere delle mani che si sporcano, che affondano nella terra. Insegniamo loro a prendersi cura delle piante capaci di attirare le farfalle. Con un po’ di fortuna, avremo balconi e giardini colorati dove i piccoli insetti arriveranno in modo completamente naturale.

E se proprio non vi va di piantare i fiori, visto l’arrivo della bella stagione perché non approfittarne per fare una passeggiata all’aria aperta, ammirandole libere e in natura?

