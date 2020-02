Joaquin Phoenix salva dal macello un vitello e la sua mamma

All’indomani dell’emozionante discorso a difesa dei diritti degli animali durante la notte degli Oscar, Joaquin Phoenix è tornato a far parlare di sé salvando la vita a un vitellino di pochi giorni e alla sua mamma.

Il salvataggio è stato del tutto casuale e non premeditato. Pochi giorni fa, infatti, l’attore ha visitato un macello a ovest di Los Angeles con l’intento di discutere con il proprietario delle pratiche di allevamento e uccisione degli animali.

Il titolare del mattatoio, Anthony Di Maria, si è confrontato con Joker spiegando che nella sua struttura gli animali vengono uccisi in modo “umano”, morendo in meno di un minuto senza soffrire. L’attore ha sottolineato che si tratta in ogni caso di un’uccisione, per quanto rapida.

Di Maria ha aggiunto che quando un vitello nasce nella sua struttura non viene separato dalla madre e i due non vengono macellati. A riprova di questa sua dichiarazione, l’uomo ha presentato Liberty e Indigo, una mucca e il suo vitello di due settimane, separati dal resto della mandria, e ha concesso a Phoenix di portare via con sé i due animali.

L’attore ha quindi messo in atto il salvataggio non pianificato, caricando il vitellino e la sua mamma su un furgone.

Le riprese del confronto tra i due e il salvataggio di Liberty e Indigo sono state effettuate lo scorso 10 gennaio da Shaun Monson, regista di Earthlings, documentario del 2005 narrato da Phoenix.

BREAKING: A day after winning the Academy Award for Best Actor—and subsequently making a headlining acceptance speech in… Pubblicato da Farm Sanctuary su Giovedì 20 febbraio 2020

”Ti manderò delle foto della mamma e del vitello mentre saranno liberi nei campi, ok?”, ha detto l’attore a Di Maria, ringraziandolo.

Liberty e Indigo sono stati poi liberati nei prati del Farm Sanctuary, associazione californiana che dal 1986 è impegnata nella protezione di animali da allevamento.

“Dovremmo usare l’amore come principio guida. E invece siamo così disconnessi dalla natura che andiamo contro di lei e la distruggiamo, commettendo pure crimini contro gli animali”, ha commentato Phoenix.

Fonte di riferimento: Farm Sanctuary

Leggi anche: