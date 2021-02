Into the wild, il meraviglioso video della vita di cervi, cinghiali e altri animali selvatici attorno a noi

Quando strade, colline e boschi si svuotano della presenza degli esseri umani, la natura selvaggia esce allo scoperto e conquista i propri spazi. Lo abbiamo visto durante il duro lockdown della scorsa primavera, ma il fenomeno avviene ogni giorno, lontano dai nostri occhi e vicinissimo alle nostre case. (Leggi anche: L’essere umano si fa da parte, la natura si riprende i suoi spazi e torna a “respirare”).

A svelare la vita attorno a noi è un meraviglioso video realizzato da Lorenzo Campostrini e Lorenzo Todone grazie a delle telecamere a infrarossi sulle colline toscane, non molto distante da aree urbanizzate.

In soli quattro minuti, Into the wild of Sesto Fiorentino ci mostra cinghiali, daini, cervi, volpi, istrici, tassi e altri animali selvatici che abitano attorno a noi e che escono a godersi la natura solo al crepuscolo, quando sanno di poter esplorare il mondo indisturbati.

Il video è emozionante e, oltre a svelarci la vita segreta degli animali selvatici, ci fa conoscere e scoprire quanto sia ricca la fauna attorno a noi, una fauna preziosa che dovremmo tutelare e conservare. Il meraviglioso video può essere visto QUI.

Fonte di riferimento: Lorenzo Campostrini-Facebook

